Garis de Serra Talhada denunciam atraso salarial às vésperas do dia da categoria

Trabalhadores da limpeza urbana de Serra Talhada, vinculados à empresa Piemonte da Chapada Transportes Ltda, procuraram a redação do Portal Júnior Campos para denunciar o atraso no pagamento de seus vencimentos. Segundo os colaboradores, os salários já deveriam ter sido depositados há quase oito dias, gerando um clima de incerteza e indignação.

A denúncia ocorre em um momento simbólico, já que o Dia do Gari é celebrado no próximo sábado, 16 de maio.

“Passamos o Dia das Mães sem comprar um presente”, desabafa trabalhador

Em áudios enviados ao portal, os garis relatam as dificuldades enfrentadas pela falta do dinheiro. “O nosso dinheiro já está com quase oito dias de atraso. Essa é a nossa área, nós somos garis e não queremos identificação, mas queremos que coloque na matéria que a prefeitura não pagou”, afirmou um dos denunciantes.

Outro colaborador destacou o impacto emocional e financeiro de passar datas importantes sem o recurso:

“Teve essas festas, ela [a prefeita] gastou com a festa e não pagou a gente. Passou o Dia das Mães também e a gente passou sem comprar um presente para as nossas mães. Estamos com o aluguel atrasado”, lamentou.

Os trabalhadores ainda reforçaram que a categoria planeja uma mobilização caso o pagamento não caia antes do dia 16. “A prefeita não quer pagar em plena semana do Dia do Gari. A gente vai parar, se reunir e parar”, alertou um dos profissionais.

Déficit de repasse no Portal da Transparência

Após receber as denúncias, o Portal Júnior Campos consultou o Portal da Transparência para verificar os repasses à empresa Piemonte da Chapada Transportes Ltda. O levantamento confirmou uma retenção significativa de valores por parte da gestão municipal:

Status Financeiro Valor (R$) Valor Empenhado R$ 3.491.725,00 Valor Liquidado R$ 3.491.725,00 Valor Pago R$ 1.745.862,50

Os dados indicam que, embora o serviço tenha sido reconhecido e liquidado em sua totalidade (R$ 3,49 milhões), a prefeitura repassou apenas 50% do valor devido à empresa prestadora de serviço. Essa falta de repasse integral compromete diretamente a capacidade da empresa de honrar a folha de pagamento dos garis.

O espaço segue aberto para que a Prefeitura de Serra Talhada ou a Secretaria de Serviços Públicos se pronunciem sobre o cronograma de pagamentos.