Anderson Ferreira encerra caravana Simbora Mudar Pernambuco em Salgueiro

Em publicações nas redes sociais, o pré-candidato do Partido Liberal (PL) ao Governo do Estado, Anderson Ferreira, agradeceu à população do Sertão por todo o apoio com o qual a caravana Simbora Mudar Pernambuco foi recebida pelos municípios por onde passou ao longo dos últimos três dias.

Ao lado do pré-candidato ao Senado, Gilson Machado Neto (PL), e da pré-candidata à vice-governadora, Izabel Urquiza (PL), Anderson declarou, neste sábado (30), que o sertanejo deu uma “bonita demonstração de que quer e vai virar a chave”.

“É muito bom ter esse contato direto com a população porque essa é uma grande oportunidade de ouvirmos os anseios dos que mais precisam da presença do poder público e de apresentar nossas ideias para solucionar problemas que têm colocado nosso estado no ranking dos piores indicadores do país”, disse o pré-candidato.

A caravana Simbora Mudar Pernambuco chegou ao Sertão na última quarta-feira (27). Em três dias, o grupo visitou as cidades de Araripina, Exu, Ouricuri, Parnamirim e Trindade.

A última parada foi na noite de ontem (29), em Salgueiro, onde rodeado por lideranças da região e centenas de apoiadores, Anderson foi enfático ao afirmar que a realidade na qual se encontra Pernambuco só irá mudar caso o governo estadual passe a voltar a investir em obras públicas e de incentivo à interiorização do desenvolvimento.

O pré-candidato reforçou a necessidade de “pensar grande”, ao se referir a um conjunto de pequenas soluções práticas que têm forte impacto na vida das pessoas e são aplicadas por meio de políticas públicas que cumpram com o papel de levar oportunidades a todos.

“Em apenas três anos e meio, o Governo Federal, por meio da atuação direta e incansável do presidente Jair Bolsonaro (PL), conseguiu fazer a sua parte, concluindo obras importantes como a Transposição do Rio São Francisco. E conseguiu fazer isso ao mesmo tempo tendo a sensibilidade de ampliar os programas sociais de combate às desigualdades, como o Auxílio Brasil”, afirmou.

“Então quando falo sobre compromisso não é apenas um discurso, mas sobre como saber fazer, por estar caminhando com um time que apresenta resultados. A nossa experiência nos trouxe até aqui. Sou pré-candidato a governador de Pernambuco e o meu maior compromisso é o de trabalhar para mudar para melhor a vida das pessoas”, pontuou Anderson Ferreira. Do Nill Júnior