Raquel Lyra é oficializada como candidata ao governo de Pernambuco

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Cidadania oficializaram neste sábado (30) o nome de Raquel Lyra (PSDB) como candidata ao governo de Pernambuco nas eleições de outubro. Priscila Krause (Cidadania) será vice na chapa, enquanto o ex-deputado federal Guilherme Coelho (PSDB) foi oficializado como candidato ao Senado.

O anúncio foi feito durante a convenção do partido no Clube Português, no bairro do Derby, na área central do Recife. O ato, marcado para começar às 9h, teve início às 9h30 com discursos de pré-candidatos dos partidos. Muitos dos apoiadores chegaram em comitivas em ônibus que vieram do interior do estado.

O PSDB e o Cidadania vão concorrer nas eleições de Pernambuco com 36 candidatos a deputados estaduais (17 do PSDB e 19 do Cidadania) e 18 a deputados federais (16 do PSDB e 3 do Cidadania).

Acompanhada de Priscila Krause e Guilherme Coelho, Raquel Lyra chegou ao Clube Português um pouco antes das 12h. Antes de subir ao palco, ela afirmou que Pernambuco precisa de uma mudança.

“Eu mostrei que é possível fazer isso em Caruaru por dois mandatos, construindo vaga de creche, construindo maternidade, reduzindo a criminalidade, homicídio e crime contra patrimônio de maneira sistemática e batendo recorde de geração de emprego com carteira assinada”, afirmou a candidata ao governo. As informações são do g1. Do Nill Júnior