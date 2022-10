Anderson Ferreira foi único candidato ao Governo de Pernambuco a comparecer à missa de sétimo dia do marido de Raquel Lyra

Ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira chegou a missa acompanhado do irmão André Ferreira

O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira (PL), acompanhou a missa de sétimo dia da morte do empresário Fernando Lucena, marido da candidata a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), realizada neste sábado (8), em Caruaru.

Terceiro colocado na disputa do primeiro turno, com 18,15% dos votos válidos, Anderson ainda não declarou sobre quem irá apoiar neste segundo turno. Ele foi o único candidato a comparecer na cerimônia em homenagem ao marido de Raquel.

De acordo com o ex-prefeito, ele vai aguardar um posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), para definir em que direção o partido irá caminhar. “Meu compromisso sempre foi com Bolsonaro. Fui convocado por ele para disputar o Governo de Pernambuco e, por isso, não tomarei nenhuma posição sem ouvi-lo”, disse Anderson Ferreira, ao se posicionar pela primeira vez sobre o segundo turno, no dia 4 de outubro.

Estiveram presentes na missa amigos, familiares, autoridades e políticos da região. Diante da grande quantidade de pessoas, uma estrutura na área externa da igreja foi montada, com transmissão por meio de telões.

A candidata a vice, Priscila Krause (Cidadania), afirmou que em breve Raquel irá retomar a campanha, ela chegou acompanhada doo deputado federal Daniel Coelho (Cidadania), um dos coordenadores da campanha.

O deputado federal eleito Mendonça Filho (UB), que apoia Raquel neste segundo turno, também estava presente.

Viúva do ex-governador Eduardo Campos e mãe do prefeito do Recife João Campos (PSB), Renata Campos também compareceu a cerimônia. O ex-senador Armando Monteiro Neto (PSDB), a prefeita de Bezerros, Lucielle Silva, o deputado estadual Tony Gel (PSB), também foram cumprimentar a ex-prefeita.

APOIOS DECLARADOS

Dos candidatos majoritários que perderam a eleição em Pernambuco, apenas o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (União Brasil) declarou de imediato que irá apoiar a Raquel Lyra.

Acompanham a decisão o deputado federal eleito Mendonça Filho (UB), Fernando Filho (UB) e outras lideranças e prefeitos do partido.

“O apoio à candidatura de Marília Arraes anunciado pelo presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, é individual, não representa a posição majoritária do União Brasil em Pernambuco e não obedeceu ao que prega o estatuto do partido que exige aprovação de maioria de 60% do diretório”, afirmam o bloco.

