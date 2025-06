André Maio cobra atuação do IPA e critica inércia do Governo do Estado em Serra Talhada

Durante a sessão da Câmara de Vereadores de Serra Talhada, nesta terça-feira (10), o vereador André Maio (Avante) usou a tribuna para cobrar publicamente ações do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) no município e criticar a ausência de investimentos do Governo do Estado, especialmente na área hídrica.

A fala foi direcionada ao presidente do IPA, Miguel Duque, que disputou a prefeitura de Serra Talhada no último pleito contra a atual gestora, Márcia Conrado (PT).

“Eu tive com o presidente do IPA, Miguel Duque, pedi que fizesse a passagem molhada ali do Haras e a terraplanagem do Haras, porque é assentamento também. O governo do estado não pode ficar assistindo as coisas e não fazer nada”, destacou o vereador, que é líder do Avante na Câmara e aliado dos irmãos Oliveira — o ex-deputado Sebastião Oliveira, presidente estadual do partido, e o deputado federal Waldemar Oliveira.

“Porque até agora a gente vê, o IPA fez lá, fez cá, fez cidade de fulano, fez cidade beltrano, e Serra Talhada, até agora o IPA não fez nada. Pelo menos eu não estou sabendo que fez”, disparou André Maio.

O vereador também cobrou atenção para o abastecimento de água por meio de carros-pipa – “…dos carros pipa. Também falei lá com o Miguel, ele disse que não era competência do IPA, mas queria ver essa questão. Então a gente pede ao governo do estado, à governadora Raquel Lyra, que possa ver a situação dos pipas para Serra Talhada. O governo do estado não pode ficar de braço cruzado, não”, alertou.

Ao afirmar que Miguel “não é dono do IPA” e que “quem manda é a governadora”, André expôs uma cobrança direta à chefe do Executivo estadual, Raquel Lyra (PSDB), exigindo respostas concretas para demandas da população sertaneja.

A crítica vem em um momento político sensível, em que antigos adversários e aliados disputam espaço e protagonismo para 2026. Mesmo sendo adversário direto de Márcia Conrado nas eleições municipais de 2024, Miguel Duque segue no comando do IPA, vinculado à estrutura do Governo do Estado.

O tom de cobrança adotado por André Maio reforça o mal-estar dentro da base que apoia Raquel Lyra em Serra Talhada e evidencia a pressão sobre a governadora por ações concretas no município.

DO Júnior Campos