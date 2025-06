Raquel Lyra entrega títulos de propriedade em Roda de Fogo, abre aula inaugural da 2ª turma do curso de Bombeiros

A governadora Raquel Lyra vai entregar em mãos os títulos de propriedade de residência para mais de 290 famílias que moram na comunidade de Roda de Fogo, no bairro de Torrões, no Recife. O evento, marcado para as 10h, faz parte do Programa Morar Bem – Regularização Fundiária, que regulariza títulos de forma gratuita.

Às 14h, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, a gestora estadual abre a aula inaugural da segunda turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMPE), formada por 39 alunos convocados para a preparação profissional. Com essa chamada, cerca de 360 concursados já estão em curso de formação.

Em seguida, às 15h30, no Recife Expo Center, a governadora vai prestigiar a solenidade de celebração do bicentenário da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), evento que vai destacar os serviços prestados pela instituição à sociedade. Na ocasião, também haverá a entrega da Medalha Comemorativa dos 200 anos e um desfile simbólico.

AGENDA DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA | Quarta-feira, 11 de junho de 2025

10h – Entrega de títulos de propriedade na comunidade de Roda de Fogo

Local: Rua Clarice Lispector, 150, Torrões, Recife

14h – Aula inaugural da 2ª Turma do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros

Local: Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda)

15h30 – Solenidade de comemoração ao bicentenário da Polícia Militar de Pernambuco

Local: Recife Expo Center (Cais Santa Rita, 156 – São José, Recife)