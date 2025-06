Gin Oliveira faz discurso em tom de despedida e sugere que Luciano Duque articulou sua saída da Câmara

Na Sessão Ordinária desta terça-feira (10), o vereador Gin Oliveira (PSD) usou a tribuna da Câmara Municipal de Serra Talhada para fazer um discurso que reforça a tese de bastidor antecipada pelo blog: o retorno de Romero do Carro do Som ao legislativo tem como principal motivação a votação das contas do ex-prefeito e atual deputado estadual Luciano Duque (Solidariedade).

Gin não foi reeleito nas eleições de 2024, mas assumiu uma vaga de forma temporária após a prefeita Márcia Conrado (PT) nomear Romero para a Secretaria de Relações Institucionais, abrindo espaço para o primeiro suplente do PSD. Agora, com a volta de Romero à Câmara — confirmada com exclusividade ao blog — Gin deve deixar o mandato novamente.

O tom da fala de Gin foi de despedida, deixando claro que acredita estar sendo retirado da Câmara por articulação direta de Duque. Ao rebater o ex-prefeito, que hoje é deputado, disparou:

“Eu estar na tribuna aqui não é como vossa excelência tem tentado, de algumas maneiras, que eu não esteja aqui na sua votação. Quer dizer que eu lamento. Lamento porque não são esses tipos de postura que se espera de um deputado. Eu não sei por que tanta apreensão, tanto medo dessas contas.”

Mesmo sem citar diretamente Romero ou a prefeita, Gin deu o recado. O vereador também saiu em defesa da atual gestão:

“A prefeita Márcia Conrado — vou falar com o líder do governo — em nenhum momento me procurou. Tem procurado algum vereador para rejeitar, para seguir contra a orientação do Tribunal de Contas? Até porque sabemos que foi aprovado com ressalvas”.

“Nós não temos feito dessa bancada uma bancada de decisões políticas, pessoais, não, com vossa excelência. Fique tranquilo, fique com sua consciência tranquila”, completou.

No trecho mais simbólico do discurso, Gin sugeriu que mesmo fora da Câmara continuará ativo politicamente:

“Se eu estiver aqui, vou votar com conhecimento jurídico, irei procurar um advogado. Se não tiver, como você está querendo que eu não esteja aqui, pode ficar tranquilo, que continuarei sendo o mesmo Gin Oliveira .”

E encerrou fazendo referência ao slogan que usou na eleição, indicando que pretende seguir participando da cena política local pelas redes sociais:

“Eu lembro, na última campanha, que o meu slogan era: ‘com o celular na mão e o desejo no coração’. Então assim, com o celular na mão a gente consegue gravar aquilo, mandar mensagem pra quem a gente quiser, gravar um vídeo, uns stories… E a gente vai estar levando sempre a verdade, independente da tribuna.”

“Estando como vereador, meu tempo regimental se limita em 15 minutos. E nas terças-feiras, eu não estando aqui, eu tenho todos os dias o meu telefone na mão pra gravar e externar e levar a verdade à população de Serra Talhada, independente de estar aqui ou não.”

O discurso reforça o bastidor que o blog já havia revelado: a movimentação para o retorno de Romero está diretamente ligada à apreciação das contas de Duque. Com a saída de Gin, que poderia votar contra o ex-prefeito, abre-se espaço para uma reconfiguração do placar.

ENTENDA

De acordo com informações apuradas pelo Blog, o ex-prefeito já conta com os votos de Antônio de Antenor, Lindomar Diniz, Clênio Melo, André Maio, China Menezes, Antônio Rodrigues e Romero do Carro de Som.

Nos bastidores, cresce a expectativa sobre os demais votos. Há quem aposte que os governistas mais fervorosos — Giliard Mendes, Tércio Siqueira, Rosimério de Cuca, Alice Conrado e Juliana Tenório — devem votar contra.

Na corda bamba, e sendo observados de perto por ambos os lados, estão os governistas Jaime Inácio, Pinheiro de São Miguel, Ronaldo de Dja e Zé Raimundo.

Para manter a aprovação, bastam 6 votos favoráveis, já que o parecer do TCE é pela aprovação.

Para derrubar o parecer e rejeitar as contas, a oposição liderada pela prefeita Márcia Conrado precisa de 12 votos.

Do Júnior Campos