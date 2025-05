André Maio cobra solução para falta de ambulância em Água Branca e atraso nos pagamentos a fornecedores de medicamentos

Durante a sessão da Câmara Municipal de Serra Talhada, realizada nesta terça-feira (20), o vereador André Maio (AVANTE) fez duras cobranças à secretária de Saúde do município, Lisbeth Rosa. O parlamentar denunciou que o distrito de Água Branca está há mais de dois meses sem ambulância, prejudicando gravemente o atendimento à população da região.

“Tem um motorista lá pronto para trabalhar. Um se acidentou, mas o outro está disponível. Só que falta a ambulância. E o povo não tem condições de pagar R$ 300, R$ 350 de frete para se deslocar. É desumano”, disparou André, em tom de apelo à gestão municipal.

O vereador reforçou o pedido para que a ambulância seja consertada ou substituída com urgência, lembrando que Água Branca é um dos maiores distritos da cidade e que a situação compromete o acesso à saúde básica.

Além da denúncia sobre a falta de transporte, André Maio também apontou atrasos nos pagamentos a empresas fornecedoras de medicamentos. Segundo ele, dados do Portal Tome Conta de Pernambuco, atualizados no último dia 31 de maio, indicam que diversos fornecedores do município estão sem receber.

“Não é informação infundada, está no portal, acessível a toda a população. Se já pagaram, foi do dia 31 de março para cá, porque até essa data está lá registrado que muitas empresas estão sem receber”, afirmou o parlamentar, que também cobrou esclarecimentos sobre um débito de mais de R$ 600 mil com a clínica Santa Marta, responsável por exames de ressonância.

Ele lamentou ainda que muitos pacientes estejam sendo obrigados a se deslocar até Recife para realizar exames como ressonância magnética, mesmo existindo uma parceria entre o município e clínicas da cidade. “Se tem a parceria e foi pago mais de R$ 700 mil, por que o pobre não está sendo atendido?”, questionou.

Ao final do discurso, o vereador reforçou a cobrança à secretária Lisbeth Rosa para que sejam tomadas providências urgentes nas duas frentes: regularização do serviço de ambulância no distrito de Água Branca e quitação dos débitos com fornecedores e prestadores de serviços da saúde.