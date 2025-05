Vereador China Menezes critica polêmica dos ‘bebês reborn’ durante sessão na Câmara de Serra Talhada

Durante a sessão desta terça -feira (20) na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, o vereador China Menezes fez duras críticas à crescente repercussão em torno dos chamados “bebês reborn”, também conhecidos como bonecas realistas. Para o parlamentar, a situação vem ganhando contornos preocupantes e precisa ser enfrentada com seriedade pelo Legislativo municipal.

“Tá criando um caso muito grave, porque estão levando crianças nos postos de saúde, fila de hospitais, chegam policiais serem agredidos, porque a mãe chega e se joga no chão… Meu Deus do céu!”, disparou o vereador, indignado com a situação.