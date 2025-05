Antônio de Antenor cobra regularização fundiária e denuncia atraso em exames

Durante a sessão desta terça-feira (29) na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, o vereador Antônio de Antenor, membro do bloco de oposição, usou a tribuna para fazer cobranças à gestão municipal, denunciar problemas na área da saúde e repercutir uma pesquisa de intenção de votos para as eleições de 2026.

O parlamentar começou seu discurso fazendo um apelo à prefeita Márcia Conrado para que acelere o processo de entrega das documentações de imóveis do Bairro da COHAB. Segundo ele, parte dos moradores já foi beneficiada, mas muitos ainda aguardam a regularização. “Faço um apelo à prefeita do município que se esforce nesse sentido, para que o pessoal tenha, de fato, aquilo que merece, que é ter seu documento em mãos”, afirmou.

Antônio também fez duras críticas ao funcionamento da saúde pública no Distrito de Tauapiranga , relatando que, em visita recente, recebeu reclamações da população sobre exames e cirurgias que seguem sem atendimento. “A pessoa está para fazer cirurgia de olho e não recebeu o parecer do cardiologista até hoje. A visão é muito importante. A população está sendo enganada”, denunciou.

Ao final do discurso, o vereador destacou os números de uma recente pesquisa de intenção de votos em Serra Talhada, que colocam o ex-prefeito Luciano Duque com 55% para deputado estadual e Miguel Duque com 49% para deputado federal. “A gente parabeniza Serra Talhada por, nesse momento, acreditar e lembrar o nome desses dois nomes”, disse.

Ele ainda criticou a falta de estrutura adequada para o funcionamento de computadores no distrito de Ipiranga: “Tem 12 computadores em perfeitas condições, mas sem uma sala para funcionar”.

Do Júnior Campos