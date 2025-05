Hospital Eduardo Campos promove I Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente

Nos dias 24, 25, 28 e 29 de abril de 2025, o Hospital Eduardo Campos (HEC), localizado em Serra Talhada, Pernambuco, realizou o I Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente. O evento, que teve como tema “Mais Acesso e Cuidado Integrado”, integrou a campanha nacional “Abril pela Segurança do Paciente”, promovida pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de aprimorar as práticas de cuidado e garantir a segurança e qualidade na assistência à saúde.

A programação do simpósio foi diversificada, incluindo fóruns, oficinas e exposições científicas, reunindo uma equipe multiprofissional. Foram abordados temas como saúde mental, reanimação cardiopulmonar, cuidados na hemodiálise, prevenção de pneumonia associada à ventilação e comunicação em saúde. Workshops interativos proporcionaram aos participantes a oportunidade de simular situações reais, aprimorando suas habilidades práticas.

O evento também contou com a participação de acadêmicos da UNIFIS, FAMA e ETE, que desenvolveram atividades educativas e lúdicas, como jogos sobre metas de segurança do paciente e oficinas interativas. Essas ações visaram promover o engajamento dos estudantes e fortalecer a cultura de segurança no ambiente hospitalar desde a formação profissional.

A realização do Simpósio foi coordenada pela equipe de Qualidade e Segurança do Paciente do Hospital Eduardo Campos, reforçando o compromisso da instituição com a excelência no cuidado, a formação contínua dos profissionais de saúde e a valorização do atendimento humanizado e seguro para todos os pacientes.

Este evento marcou um passo significativo na consolidação de práticas seguras e eficazes no ambiente hospitalar, alinhando-se às diretrizes nacionais e internacionais de segurança do paciente.​

Do Júnior Campos