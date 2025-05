André Maio sobe o tom e cobra transparência da AESET: “Quem tá recebendo bolsa de R$ 8 mil em Serra Talhada?”

Durante sessão na Câmara de Vereadores de Serra Talhada nesta terça-feira (29), o vereador André Maio (Avante) fez duras críticas à Autarquia Educacional de Serra Talhada (AESET) e apresentou um requerimento solicitando 22 itens de informações administrativas e financeiras. O parlamentar questionou, de forma contundente, a distribuição de bolsas de estudo da instituição e possíveis privilégios concedidos a familiares de diretores:

“Informação sobre os bolsistas das faculdades de medicina: quem recebe bolsa em Serra Talhada? Quais são os critérios para uma pessoa não pagar uma faculdade de R$ 8 mil? […] Tem que ser para pessoas que realmente precisam, do ensino público, que não têm nenhuma condição de pagar. Não pode ser para aquele povo que tem empresa, que tem dinheiro!”

André ainda insinuou irregularidades com uso de recursos públicos:

“Há relatos de passagens aéreas, inclusive para esposas de diretores da faculdade. Eu acredito que isso não está acontecendo, mas queremos saber.”

O vereador defendeu o papel fiscalizador da Casa Legislativa e afirmou que denúncias têm chegado ao seu gabinete:

“Somos procurados com denúncias, e denúncias a gente tem que apurar. Só com documentação é que podemos esclarecer.”

O requerimento protocolado solicita que a direção da AESET encaminhe as informações via e-mail, pen drive ou CD/DVD, e reforce a obrigatoriedade da resposta, independentemente do que já esteja disponível no Portal da Transparência.

Do Júnior Campos