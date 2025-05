Governo de Pernambuco investe R$ 12 milhões na ampliação de Espaços CRIA e reforça compromisso com educação inovadora

O Governo de Pernambuco segue avançando na construção de uma educação pública mais inovadora e inclusiva com a expansão do programa Espaço CRIA (Criação, Inovação e Aprendizagem). Nesta quarta-feira (30), a governadora Raquel Lyra inaugurou mais uma unidade do projeto, desta vez na Escola Técnica Estadual (ETE) Almirante Soares Dutra, localizada no bairro de Santo Amaro, no Recife. O ambiente vai proporcionar aos estudantes o contato direto com tecnologias de ponta, como impressoras 3D, kits de robótica, microcontroladores, softwares de programação, eletrônica básica e cortadoras laser.

“Inovação, ciência e tecnologia são fundamentais para qualquer profissão. Precisamos fortalecer espaços como esse que dialoguem com as exigências do mercado, para que a gente possa garantir que os nossos alunos sejam felizes e animados com o futuro. O Espaço CRIA é um ambiente de inovação e tecnologia onde trabalhamos com bolsas de monitoria para os professores e os alunos e que, além de trabalhar com tecnologia, garantimos também o trabalho em equipe, a solução de desafios e tudo que o mercado exige de cada um de nós”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Além da infraestrutura tecnológica, cada escola participante conta com bolsas para dois professores, no valor de R$ 1.500 cada, e quatro estudantes monitores com R$ 700 cada, além de um valor de R$ 5 mil para custeio de projetos inovadores conectados às realidades e desafios das comunidades locais.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, ressaltou como a iniciativa pode fazer a diferença na rotina dos alunos e incentivar a inovação nas escolas. “Trazemos equipamentos para que nossos alunos possam criar e trabalhar livremente. A gente sabe que no Brasil as estruturas curriculares do Ensino Médio são muito engessadas, e o Espaço CRIA é uma forma de trazer inovação, tecnologia e um ambiente onde os alunos possam se expressar e trabalhar de forma diferente”, detalhou a titular da pasta.

Atualmente, 28 unidades do Espaço CRIA já estão em funcionamento, sendo 21 delas localizadas no interior do Estado. Até o final de 2025, o número deve saltar para 83 escolas contempladas, com um investimento total de R$ 12 milhões. “Estamos modelando e, na medida que a escola tenha infraestrutura adequada, o Espaço CRIA chega junto para que se tenha esse lugar perene de aprendizagem e inovação”, afirmou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Em 2026, a meta é alcançar 150 escolas, com aporte adicional de R$ 15 milhões, totalizando R$ 27 milhões destinados à construção de um verdadeiro ecossistema educacional inovador em todas as regiões de Pernambuco. Os recursos para o programa fazem parte do Inova PE, iniciativa estratégica do Governo do Estado, que destina R$ 1,04 bilhão para fomentar a ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo em Pernambuco.

Presente na inauguração, o deputado federal Mendonça Filho ressaltou a importância de unir inovação e ensino tradicional. “É fundamental conectar educação num aspecto mais formal e tradicional com criatividade e inovação. O Espaço CRIA gera uma aprendizagem facilitada, quando se aprende matemática, por exemplo, com uma experiência prática, vivenciada em um laboratório, evidentemente que se torna ainda mais agradável ensinar e aprender, o que é essencial para uma boa educação”, enfatizou o parlamentar.

Cristiano Marcos, de 18 anos, estudante do 3º ano do Ensino Médio e do curso técnico em Farmácia, comentou como o Espaço CRIA pode contribuir para a sua formação. “A inauguração desse espaço vai mudar o dia a dia dos alunos. Antes a gente tinha as aulas que envolvem tecnologia na sala de informática, agora temos equipamentos de qualidade, como a impressora 3D e a mesa digitalizadora, isso vai agregar no nosso aprendizado, porque sabemos que a tecnologia avança cada dia mais. Já estou ansioso para mexer em tudo”, disse.

A ação é coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e com o apoio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe). A proposta é estimular o protagonismo estudantil, a criatividade e o pensamento crítico, além de incentivar carreiras nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Fotos: Miva Filho/Secom