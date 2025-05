Médico acusado de homicídio trabalhava em hospitais de Afogados, Serra Talhada e outras cidades do Sertão

O médico Cícero Jânio Pereira de Sá, de 46 anos, foi preso preventivamente acusado de assassinar um ex-funcionário. Cirurgião e anestesista, ele atuava como plantonista em hospitais de quatro cidades do Sertão de Pernambuco: o Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira; o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada; o Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro; e o Hospital Municipal Monsenhor Ângelo Sampaio, em Santa Maria da Boa Vista.

A prisão preventiva foi decretada pela Justiça do Ceará, onde o médico também é policial militar. Ele é acusado de matar o ex-funcionário Reginaldo Gomes Barbosa, de 40 anos, que trabalhava como motorista de caminhão. Segundo as investigações, Reginaldo acionou a Justiça cobrando dívidas trabalhistas do ex-patrão.

De acordo com a denúncia, Cícero Jânio sequestrou a vítima em frente ao Fórum de Salgueiro, matou o motorista e ateou fogo em seu corpo. O cadáver foi encontrado dias depois, parcialmente carbonizado, na cidade de Jardim, no Ceará.

Com informações de Juliana Lima