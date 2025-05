Duque homenageia UPE, Filarmônica e Cabras de Lampião em solenidade no Senac

O deputado estadual Luciano Duque realiza, nesta sexta-feira (2), às 18h, no auditório Leonel de Souza Melo, no Senac de Serra Talhada, a solenidade Serra Talhada Viva – Celebrando quem mantém nossa história pulsando. A iniciativa tem como objetivo reconhecer instituições que contribuem para a valorização da história, da cultura e do desenvolvimento do município.

Nesta primeira edição do evento, serão homenageadas o Grupo de Xaxado Cabras de Lampião, pelos seus 30 anos de atuação; a Universidade de Pernambuco (UPE), pelo reconhecimento do curso de Medicina com nota máxima no MEC; e a Filarmônica Vilabelense, que celebra 130 anos de existência.

“Este evento é mais do que uma solenidade. É uma celebração pelos 174 anos da nossa cidade, exaltando sua trajetória de resistência, cultura e progresso. É também uma homenagem às raízes que nos sustentam e às sementes que continuam a florescer. E nada mais justo do que reconhecer, nesta data tão simbólica, três pilares que mantêm viva a nossa identidade e projetam Serra Talhada para o futuro”, destacou o parlamentar.

Durante a cerimônia, serão entregues os Votos de Aplausos concedidos pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, por iniciativa do deputado Luciano Duque.