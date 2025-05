Homem é preso por violência doméstica em Santa Cruz da Baixa Verde

Um homem foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira (30), acusado de agredir e ameaçar sua companheira na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú. A ocorrência foi registrada na Rua Vereador Manoel de Caldas, no Centro da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou ter sido agredida com empurrões e puxões de cabelo, além de ter os móveis da residência revirados durante a discussão. O acusado também teria feito ameaças contra a mulher.

Após o chamado, os policiais do 14º BPM conduziram ambos à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado como flagrante por violência doméstica.