Serra Talhada discute novas medidas para enfrentar crescimento da população em situação de rua

O secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania de Serra Talhada, Márcio Oliveira, confirmou ao blog Júnior Campos que novas medidas estão sendo adotadas pela gestão municipal diante do aumento de pessoas em situação de rua na cidade. Entre os principais encaminhamentos, está o repasse, por parte da polícia, da identificação dessas pessoas à secretaria — o que até então vinha sendo recusado pelas autoridades.

“O objetivo é fazermos contato com as famílias. Já recebemos as primeiras identificações e, com isso, poderemos dar início a um acompanhamento mais eficaz”, destacou Márcio.

Outra ação definida é a realização de abordagens conjuntas entre as equipes da assistência social e da saúde. “Na próxima semana, vamos iniciar essas abordagens integradas. As ações da assistência já são rotina, mas agora serão reforçadas com a participação da saúde”, explicou.

Além disso, o secretário informou que foi retomado o comitê municipal voltado às políticas para pessoas em situação de rua. “A portaria já foi publicada”, afirmou.

As medidas estão sendo articuladas diante da crescente visibilidade da população em situação de rua, especialmente na área central da cidade, onde vêm crescendo a presença de pessoas em vulnerabilidade social.

DO Júnior Campos