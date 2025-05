Raquel Lyra inaugura primeira Cozinha Comunitária em território indígena no Norte e Nordeste

A população que vive na Aldeia Caldeirão do Povo Pankararu, no município de Jatobá, no Sertão de Itaparica, ganhou, nesta quarta-feira (30), a Cozinha Comunitária Raízes Indígenas. A inauguração do equipamento foi feita pela governadora Raquel Lyra. Esta, além de ser a 197ª cozinha comunitária de Pernambuco, é a primeira a ser instalada em um território indígena no Norte e Nordeste.

Ao chegar à Aldeia, a gestora descerrou a placa de inauguração e destacou a importância da iniciativa como um passo fundamental para garantir dignidade e respeito à cultura dos povos originários. “Esta cozinha representa o reconhecimento da resistência do povo Pankararu. Nosso compromisso é construir um Pernambuco mais justo, onde cada um viva feliz no seu chão. Estamos garantindo comida de qualidade chegando na mesa das famílias, respeitando aos valores culturais indígenas, beneficiando, sobretudo, as mulheres e as crianças, com esta política tão importante de combate à fome no nosso Estado”, destacou a governadora Raquel Lyra.

A unidade faz parte do programa Bom Prato, que alcançou a marca de 197 cozinhas comunitárias em funcionamento em Pernambuco, sendo 142 delas implantadas na atual gestão. Mais de 13 milhões de refeições já foram distribuídas em todo o Estado. Cada unidade recebe R$ 50 mil para estruturação e R$ 20 mil mensais de cofinanciamento estadual.

DO Júnior Campos