Antônio de Antenor denuncia, atraso no pagamento do Previne e abandono de creche tomada por mamona em Serra Talhada

Durante a sessão desta terça-feira (12), o vereador Antônio de Antenor fez duras críticas à gestão municipal, denunciando problemas graves na saúde e no patrimônio público de Serra Talhada.

O parlamentar revelou que, na UBS do São Cristóvão, o atendimento ortopédico foi reduzido a apenas duas vagas para toda a comunidade. “Duas vagas para atender uma comunidade inteira? Isso é um absurdo!”, disparou. Ele também apontou o atraso no pagamento do programa Previne a profissionais que atingiram suas metas, ressaltando que, como alternativa, eles pedem ao menos a compra de computadores, já que os existentes estão sucateados.

Antônio destacou que, nesta fiscalização, constatou que havia remédio disponível no posto.

O vereador ainda denunciou o abandono da obra da creche no bairro Mutirão, transformada em um verdadeiro “elefante branco”, cercada por mato alto e tomada por mamona. “Nunca vi tanta mamona daquele jeito. É uma vergonha para a cidade”, afirmou.

Do Júnior Campos