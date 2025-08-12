Comissão de Justiça da Alepe aprova Virgílio de Oliveira para administrar Fernando de Noronha

A Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, nesta terça-feira (12), a indicação do advogado Virgílio de Oliveira para o cargo de administrador-geral do distrito estadual de Fernando de Noronha.

Indicado pelo Governo do Estado, Oliveira participou pela manhã de uma sabatina no colegiado, onde respondeu a questionamentos sobre infraestrutura, turismo, saúde e educação. Entre as promessas, destacou o recapeamento da BR-363, a pavimentação das vias de acesso às praias e a reforma do centro cirúrgico do Hospital São Lucas, que passará a realizar procedimentos de média complexidade.

Segundo ele, as ações têm como objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores e fortalecer a capacidade da ilha de receber visitantes. “A gente quer promover o crescimento turístico e, para isso, não há outra forma que não seja investindo na infraestrutura da ilha. De nada adianta promover um crescimento turístico exacerbado causando danos ambientais e prejudicando a própria experiência turística”, afirmou.

Limite de visitantes e energia limpa

O debate também tratou do estudo em andamento, conduzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), para estabelecer um novo limite de visitantes, atualmente fixado em 11 mil turistas por mês. Outro ponto abordado foi o Projeto Noronha Verde, que prevê R$ 360 milhões em investimentos para a transição da matriz energética para a energia solar.

Educação e transporte

Administrador interino desde maio, Virgílio anunciou ainda a mudança da residência de apoio aos estudantes de Noronha, no Recife, para um imóvel maior; a aquisição de cinco novos ônibus escolares e a contratação de profissionais de apoio pedagógico. Ele também pretende reformar os alojamentos de professores na ilha, a fim de atrair mais profissionais para a rede local de ensino.

Fiscalização de construções

Durante a sabatina, o deputado Antônio Moraes (PP) entregou a Oliveira um documento elaborado por moradores, que denuncia o crescimento desordenado de construções entre 2019 e 2022. O gestor informou estar realizando um levantamento para identificar empreendimentos passíveis de regularização.

Investimentos no aeroporto

Foi anunciada para o próximo dia 15 a entrega da requalificação da área de taxiamento de aeronaves no aeroporto de Fernando de Noronha. A obra da pista e a reforma do terminal têm previsão de conclusão para 2026.

O parecer pela aprovação foi relatado pelo deputado Coronel Alberto Feitosa (PL), presidente da Comissão de Justiça. A reunião contou ainda com a presença do presidente do Conselho Distrital, Milton Luna, e do deputado federal Waldemar de Oliveira (Avante-PE).

À tarde, o Projeto de Resolução (PR) nº 2729/2025, que formaliza a nomeação de Virgílio de Oliveira como administrador-geral do arquipélago, foi retirado da Ordem do Dia da reunião plenária.