Governo de Pernambuco, através de programa da Adepe, fortalece agricultura familiar feminina de Serra Talhada

Mais de R$ 40 mil foram investidos pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco em melhorias no processo produtivo de associação localizada na zona rural de Serra Talhada

O Governo de Pernambuco, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), investiu mais de R$ 40 mil na produção de hortifruticultura familiar realizada em Jatobá, zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A entrega de 10 motocultivadores à Associação Rural Emídio Pereira Lima da Fazenda Jatobá de Baixo foi realizada por equipe técnica da Agência no último sábado (9) e faz parte do segundo edital do Programa PE Produz, de fomento aos arranjos produtivos, que já investiu R$ 23 milhões nos arranjos produtivos de Pernambuco, impactando mais de 103 mil pessoas.

Em Serra Talhada, a agricultura familiar tem importância histórica e econômica, mas enfrenta dificuldades causadas por secas frequentes, chuvas irregulares e altos custos de produção. Na Fazenda Jatobá de Baixo – sede da associação beneficiada pelo PE Produz com o projeto “Inovação e Tecnologia para Agricultura Familiar”, a limitação de acesso à tração mecânica prejudicava o preparo do solo no tempo certo, afetando o rendimento da colheita. A chegada dos motocultivadores, também conhecidos como tratoritos, facilita tarefas como arar, fresar, revolver e preparar o solo de forma eficiente, substituindo o trabalho manual e proporcionando às agricultoras maior independência, agilidade no preparo das terras e aumento da eficiência no cultivo, fortalecendo a economia local e a segurança alimentar.

“Esse investimento do Governo de Pernambuco representa uma solução estratégica para a superação de desafios logísticos e produtivos enfrentados pelas mulheres agrícolas da região. Trata-se de tecnologia moderna, de fácil manuseio e adaptada à realidade da agricultura familiar. Além disso, esse projeto se alinha aos objetivos da Adepe de desenvolvimento sustentável, especialmente no que tange à igualdade de gênero, combate à pobreza e promoção da agricultura sustentável no semiárido pernambucano”, comentou Ana Luiza Ferreira, diretora-presidente da Adepe.

A Associação Rural Emídio Pereira Lima da Fazenda Jatobá de Baixo, localizada na zona rural de Serra Talhada/PE, é composta por aproximadamente 30 associados, dos quais mais de 70% são mulheres. A instituição atua na produção de hortifruticultura, promovendo a agricultura sustentável e o fortalecimento da participação feminina no campo. A partir do projeto, que, ao todo, deve beneficiar 120 pessoas indiretamente, espera-se um aumento de até 30% na renda das famílias e crescimento de 25% na produtividade. Além disso, a iniciativa proporciona a ampliação na participação de mulheres na tomada de decisões no meio rural e na melhoria da qualidade de vida e fortalecimento da economia local.

SOBRE O PE PRODUZ: Este é apenas um dos projetos do programa PE Produz, lançado pela governadora Raquel Lyra em 2023, com o objetivo de interiorizar o desenvolvimento socioeconômico do estado por meio do fortalecimento de arranjos produtivos. O programa, que é tocado pela Adepe, beneficia produtores das 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado. Em dois editais, já foram R$ 23 milhões investidos nos arranjos produtivos de Pernambuco, com 90 projetos aprovados e 103 mil pessoas impactadas.

