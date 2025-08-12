João Campos lidera disputa pelo governo de Pernambuco, aponta Paraná Pesquisas

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (12) pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta o prefeito do Recife, João Campos (PSB), como franco favorito na disputa pelo governo de Pernambuco em 2026.

No cenário principal, João Campos aparece com 57,0% das intenções de voto, contra 24,0% da atual governadora Raquel Lyra (PSD). Em seguida, aparecem Gilson Machado (PL), com 6,2%, e Eduardo Moura (Novo), com 3,0%. Brancos e nulos somam 6,2%, e 3,6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Em outro cenário testado, substituindo Gilson Machado por Anderson Ferreira (PL), João Campos mantém a liderança com 56,5%, seguido de Raquel Lyra com 24,2%, Anderson Ferreira com 5,8% e Eduardo Moura com 3,2%. Brancos e nulos chegam a 6,5%, enquanto 3,8% não opinaram.

O levantamento ouviu 1.510 eleitores em 62 municípios de Pernambuco, entre os dias 1º e 5 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Do Júnior Campos