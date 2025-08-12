Jovem de 17 anos é agredida com banco de madeira e puxada pelos cabelos em Serra Talhada

Na manhã de segunda-feira (11), policiais militares do 14º BPM prenderam um jovem de 19 anos acusado de agredir uma adolescente de 17 anos no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada.

De acordo com informações da PM, a equipe foi acionada pela central de operações para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Avenida Isidório Conrado. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima, que relatou manter um relacionamento com o acusado, identificado pelas iniciais P.L.B.F.

A jovem contou que, durante uma discussão, o rapaz a acusou de arranhar o tanque da motocicleta dela e, em seguida, passou a agredi-la com puxões de cabelo. Ela afirmou ainda que ele arremessou um banco de madeira contra ela.

Populares que presenciaram as agressões acionaram a Polícia Militar, que conduziu as partes à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Do Repórter Ligeirinho