Polícia flagra homem escondido no mato com pistola e 44 munições na zona rural de Serra Talhada

Na noite da última segunda-feira (11), policiais militares do 14º BPM apreenderam uma pistola calibre 9mm e 44 munições durante um bloqueio policial no Sítio Saco IPA, zona rural de Serra Talhada.

De acordo com o boletim, a guarnição percebeu que um veículo se aproximou do ponto de fiscalização, parou e, após alguns instantes, retomou o trajeto. O condutor foi abordado e informou que havia parado apenas para colocar o capacete. Nada de ilícito foi encontrado com ele e o homem foi liberado.

No entanto, os policiais decidiram verificar o local onde o veículo havia parado e, durante a varredura, encontraram um indivíduo escondido na vegetação. Na abordagem, foi localizada na cintura dele uma pistola Taurus PT 92, calibre 9mm, com três carregadores e 44 munições.

O rapaz relatou que estava na garupa da motocicleta com o pai, quando, ao avistar o bloqueio policial, o genitor entregou a arma e pediu que ele se escondesse no mato, pois não estava portando a documentação no momento.

Posteriormente, o pai compareceu à Delegacia de Polícia Civil com o registro da arma, confirmando a versão do filho. Foi constatado ainda que ele possui outras três armas de fogo registradas em seu nome.

A ocorrência foi registrada como flagrante e apresentada à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis.

Do Repórter Ligeirinho