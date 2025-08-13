Homem morre por suicídio na zona rural de São José do Belmonte

Na noite desta terça-feira (12), um agricultor de 47 anos morreu por suicídio no Assentamento Luiz Pereira, zona rural de São José do Belmonte. O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Segundo informações, a vítima, Adriano da Silva Ferreira, 47 anos, foi encontrada pela esposa enforcada com uma corda presa a uma árvore em frente à residência do casal. A mulher pediu ajuda a vizinhos, que conseguiram retirar a corda, mas o homem não resistiu.

A companheira relatou que o agricultor sofria de depressão e já havia tentado tirar a própria vida em outras ocasiões. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que abriu inquérito para formalizar a ocorrência.

Se você ou alguém que você conhece está passando por momentos difíceis, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.