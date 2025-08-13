Caminhão carregado de milho sofre acidente na Serra do Cigano, em Serra Talhada

Na manhã desta quarta-feira, 13 de agosto, um caminhão carregado de milho se envolveu em um acidente na BR-232, no trecho conhecido como Serra do Cigano, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

De acordo com informações, o motorista do veículo tentou desviar de um carro de pequeno porte que realizava uma ultrapassagem perigosa. Ao manobrar para evitar a colisão, perdeu o controle e o caminhão saiu da pista.

Apesar do impacto, o condutor sofreu apenas escoriações leves e recebeu atendimento no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente para controlar o tráfego e registrar a ocorrência.