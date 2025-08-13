Morador denuncia demora e falta de vagas para hemodiálise em Serra Talhada

Um morador de Serra Talhada procurou a reportagem para fazer um apelo à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e à Secretaria Estadual de Saúde, denunciando a demora e a falta de vagas para pacientes que necessitam de hemodiálise no município.

Segundo o relato, um parente do denunciante precisou aguardar quase um ano para conseguir transferência do tratamento que realizava em Arcoverde para Serra Talhada. Mesmo com um serviço de hemodiálise instalado na cidade, ele afirma que ainda há pacientes realizando o procedimento em outros municípios, como Salgueiro e Arcoverde.

De acordo com informações obtidas junto ao ITR de Serra Talhada, a responsabilidade pela transferência e distribuição das vagas é do Estado. “Peço que as pessoas responsáveis tenham sensibilidade. Uma pessoa que precisa se submeter a hemodiálise três vezes por semana enfrenta grandes riscos viajando pelas estradas para conseguir se manter viva”, desabafou o morador.

Ele também afirmou ter recebido informações de que há pacientes internados em hospitais aguardando vaga para iniciar o tratamento. “Quer dizer que temos que esperar morrer para liberar as vagas?”, questionou, criticando a atuação da Gerência Regional de Saúde (GERES).

DO Vila Bela Online