População aprova trabalho do 14º Batalhão em enquete sobre segurança em Serra Talhada

Na última terça-feira (12), durante sessão na Câmara Municipal de Serra Talhada, o vereador André Maio voltou a cobrar mais segurança para a cidade. O parlamentar acusou o 14º Batalhão de Polícia Militar de não realizar rondas ostensivas, deixando a Guarda Municipal assumir funções que, segundo ele, seriam de responsabilidade da PM. Maio anunciou ainda que pretende convocar o comandante do batalhão para prestar esclarecimentos.

No dia seguinte, quarta-feira (13), o programa Frequência Democrática colocou o tema em debate e lançou uma enquete interativa pelo WhatsApp. Em apenas duas horas, 108 ouvintes participaram respondendo à pergunta:

“Você aprova o serviço prestado pelo 14º Batalhão de Polícia Militar em Serra Talhada?”

O resultado mostrou um dado surpreendente: 93 pessoas (86,1%) disseram “sim”, enquanto 15 pessoas (13,9%) responderam “não”. Apesar das críticas do vereador, a maioria da população aprovou o trabalho da tropa comandada pelo Tenente-Coronel Vieira, mas a pequena parcela contrária deixou claro que ainda há espaço para ajustes e melhorias no serviço prestado.

DO Júnior Campos