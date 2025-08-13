Acidente na PE-425, entre Carnaubeira da Penha e Mirandiba deixa vítimas fatais

Um grave acidente registrado por volta do meio-dia desta terça-feira (13), na rodovia estadual PE-425, nas proximidades da entrada da aldeia Olho D’Água do Padre, entre os municípios de Carnaubeira da Penha e Mirandiba, no Sertão de Pernambuco.

Segundo o Blog do Elvis, o veículo envolvido foi uma caminhonete Toyota Hilux que transportava quatro pessoas. Três delas teriam morrido no local devido à gravidade dos ferimentos. O motorista foi socorrido com vida e encaminhado em estado grave para o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local para o resgate e isolamento da área. O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para a remoção dos corpos e realização da perícia.

Populares relataram que o acidente teria ocorrido quando a caminhonete tentou desviar de dois caminhões-pipa, momento em que o motorista perdeu o controle e o veículo capotou várias vezes antes de parar às margens da rodovia.

O trecho da PE-425 é alvo constante de reclamações por parte de motoristas e moradores devido à falta de sinalização e às condições precárias da via. Apesar de uma recente operação tapa-buracos, usuários afirmam que o risco de acidentes permanece alto.