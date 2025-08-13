Serra Talhada será destaque hoje na tela da Globo em especial sobre Lampião

A cidade de Serra Talhada, berço do Rei do Cangaço, estará em evidência na televisão nacional nesta quarta-feira (13). O município será tema de um programa especial na TV Globo, no quadro Avisa Lá Que Eu Vou, apresentado por Paulo Vieira.

A exibição vai ao ar às 23h45 e promete mostrar curiosidades, histórias e a cultura local em torno da figura de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, personagem marcante do sertão nordestino.

Com muito bom humor e interação com a população, Paulo Vieira levará para todo o Brasil o cenário, as tradições e as memórias que fazem de Serra Talhada um ponto de referência na história do cangaço.