Tentativa de furto de caixas d’água é flagrada em obra na Caxixola

Na noite desta quarta-feira (13), por volta das 20h, uma tentativa de furto foi registrada em uma obra de construção no bairro Francisco Rufino Alves (Caxixola), em Serra Talhada.

Segundo informações, o proprietário do imóvel desconfiou da presença de um veículo Fiat Strada, de cor prata, que já havia sido visto rondando o local em outras ocasiões. Ao acessar as imagens das câmeras de segurança, ele flagrou dois indivíduos desembarcando e se dirigindo à obra com o objetivo de furtar oito caixas d’água.

O dono, com o apoio do irmão que mora nas proximidades, conseguiu abordar os suspeitos antes que concretizassem o crime. Em seguida, acionou o 14º BPM, que chegou rapidamente ao local e conduziu os envolvidos à delegacia.

A ocorrência resultou em dois encaminhamentos, um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) e um flagrante.