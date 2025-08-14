Manoel Enfermeiro quebra o silêncio sobre caso ‘China e Alice’, impõe condição para votar em Breno e se emociona ao lembrar da fome que já passou

O presidente da Câmara de Vereadores, Manoel Enfermeiro (PT), concedeu entrevista exclusiva ao podcast ElesPOD, com Júnior Campos e Marina Ferraz, nesta quarta-feira (13), e falou sobre sua trajetória política, projetos em andamento no Legislativo, relação com a imprensa e episódios recentes que repercutem na cidade.

Manoel relembrou o início da sua carreira:

“Fui candidato três vezes e não fui eleito, mas continuei junto com o povo, fazendo o melhor que podia para ajudar a população. Graças a Deus, fui eleito vereador pelo PT, o segundo do PT na época, porque o partido aqui era um pouco esquecido. Hoje estou no quarto mandato, prestando serviço à sociedade junto com o povo de Serra Talhada.”

Relação com a imprensa e fiscalização parlamentar

Manoel comentou sobre a relação com a imprensa e a importância da fiscalização responsável:

“Já fui vereador de oposição ferrenha, mas não tinha isso que existe hoje. Hoje, até para fazer oposição você precisa ter cuidado. Primeiro é preciso fiscalizar, para depois trazer a matéria para a Câmara. Eu não faço nada sem ter certeza, vou lá olhar e averiguar se realmente procede. A imprensa pode falar de mim, não tenho problema nenhum. Quem quiser saber o que estou fazendo, é só acessar meu site ou meu histórico. Fazendo a coisa correta, não há problema algum. Cada um sabe do seu papel, e é assim que devemos trabalhar.”

Projetos e iniciativas da Câmara

Durante a entrevista, Manoel detalhou projetos que estão em andamento na Câmara, incluindo capacitação de servidores com foco na Lei Geral de Proteção de Dados, a Escola Legislativa, cursos gratuitos para servidores e assessores da população e a iniciativa Câmara Cidadã.

Campanha de arrecadação de alimentos

O presidente se emocionou ao falar sobre a campanha de arrecadação de alimentos promovida pela Câmara:

“É muita fome que eu passei, já sei o que é fome. Faço isso com aqueles que precisam. Sempre converso com meus filhos sobre isso”, revelou.

Caso China Menezes e Alice Conrado

Em primeira declaração sobre o episódio que tem repercutido na imprensa, Manoel explicou cada passo que tomou:

“A hora que eu passei a palavra para o vereador China Menezes, eu me levantei e fui até o meu banheiro, tomei água e voltei. Quando voltei, já tinha passado aquele episódio, eu não o vi. No outro dia, já vi na imprensa. Não fui procurado por ninguém. Conversei, procurei se havia provas, chamei todos na Câmara, para ver o que realmente aconteceu. Falei com China, falei com Alice. Alice disse que não fez, China disse que sim. Fica difícil. A única prova que temos são as palavras deles. Eu não posso agir sem responsabilidade, mas precisamos ter compromisso.”

Posição sobre eleições estaduais e federais

Manoel deixou claro seu posicionamento em relação aos candidatos apoiados pela prefeita Márcia Conrado e pelo PT: afirmou que votará em Doriel Barros para deputado estadual. Quando foi questionado sobre Breno Araújo, disse que “vamos conversar, caso Breno troque o PSB pelo o PT e cravou o voto em Carlos Veras, refutando qualquer possibilidade de votar em Fernando Monteiro para deputado federal. E disse ainda que prefeita Márcia acertou em romper com Raquel.

Bastidores e votações

O presidente também trouxe detalhes sobre os bastidores da votação das contas de 2019 do ex-prefeito e deputado Luciano Duque, além de revelar que as contas do exercício financeiro de 2020 serão votadas no início de setembro, “sem nenhum problema”, deixando claro que deverão ser aprovadas em respeito ao período pandêmico.

Do Júnior Campos