Jovem é agredida pelo irmão em caso de violência doméstica em Serra Talhada

Na madrugada desta terça-feira (13), policiais militares do 14º BPM foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Manoel Freire da Silva, no bairro Cagep, em Serra Talhada.

De acordo com a vítima, de 18 anos, ela estava em casa com o filho de 3 meses no colo quando o irmão, de 20 anos, chegou embriagado e iniciou uma discussão, partindo para agressões físicas.

O acusado, por sua vez, alegou que reclamou porque a irmã estava com a criança na rua, o que teria dado início a agressões mútuas.

Diante da situação, os policiais conduziram ambos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. O caso resultou em um flagrante e um encaminhamento.

A ação reforça a importância da denúncia e do combate à violência doméstica. Agosto Lilás — A voz salva, o silêncio mata.

Do Vila Bela Online