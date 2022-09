Ao lado de Gilson e Anderson, Bolsonaro atrai multidão no Agreste de Pernambuco

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, participou neste sábado (17.09) de um dos maiores movimentos patrióticos da história de Pernambuco: a motociata entre Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. O evento atraiu milhares de motos de todas as regiões do estado e contou com a presença do candidato ao Senado e ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, e do candidato ao governado do estado Anderson Ferreira. Em seguida, Bolsonaro, Gilson e Anderson seguiram para Garanhuns, onde participaram da Marcha para Jesus.

Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruru, na manhã deste sábado. De Caruaru, o presidente seguiu de helicóptero até o Moda Center Santa Cruz do Capibaribe, onde era esperado por uma multidão que o aguardava para a tradicional motociata saindo da cidade, passando por Toritama, com término no Pátio do Forró, em Caruaru.

Por volta das 9h30, em um dia intensamente ensolarado, milhares de motos, bicicletas, carros, caminhões e até cavalos, iniciaram o trajeto comandado pelo ‘Capitão do Povo’, que seguia a frente da motociata. Uma verdadeira onda verde e amarelo tomou conta das estradas por onde a comitiva passava. Para o ex-ministro do Turismo e candidato ao Senado, Gilson Machado, que articulou a vinda do presidente ao estado, ver a alegria dos pernambucanos com a presença de Bolsonaro na região, não tem preço: “Hoje estamos vendo um dos maiores movimentos patrióticos da história de Pernambuco. Isso demonstra que o nosso povo está com Bolsonaro, assim como está com Gilson e Anderson”.

Após a motociata, Bolsonaro fez questão de falar da importância de retornar a Pernambuco neste momento e reforçou o apoio a Gilson, ao Senado, e Anderson, ao Governo do Estado: “Em Pernambuco, eu peço a vocês que votem para governo do estado no Anderson, um grande colega nosso, que vai fazer a diferença na administração de Pernambuco. E lá no Senado, o meu irmão, o meu amigo, cabra da peste: Gilson Machado”, disse o presidente a milhares de pessoas.

Ao final da fala, apoiadores, lideranças e políticos presentes ovacionavam o presidente com gritos de ‘Mito’ e ‘Capitão’.

Após o almoço, Bolsonaro, Gilson e Anderson seguiram para Garanhuns, onde participaram de um almoço com lideranças cristãs e políticos da região, marcando presença também na Marcha para Jesus do município. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro falou com os evangélicos presentes e reforçou a importância de lutar pelos valores cristãos e patrióticos: “A nossa batalha não é simples, é espiritual e pede posicionamento e força. É hora de nos unirmos pela continuação do progresso, do bem e dos princípios que norteiam essa nação”, destacou.

Ao término das agendas, o presidente Bolsonaro seguiu para Recife, onde embarca para Londres para participar do funeral da Rainha Elizabeth II. A monarca de 96 anos faleceu no último dia 8 de setembro e o sepultamento acontece no próximo dia 19.

blogdoalberesxavier