Serra Talhada é a 14ª cidade mais competitiva do Nordeste, diz estudo do CLP

A cidade de Serra Talhada é a 14ª cidade mais competitiva do Nordeste no Ranking de Competitividade dos Municípios 2022, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

No ranking geral do Nordeste foram analisadas 90 cidades, e Serra Talhada superou grandes centros, como Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Santa Cruz do Capibaribe e Juazeiro do Norte (CE).

O estudo foi divulgado na terça-feira (13), e analisa a capacidade competitiva das 415 cidades com mais de 80 mil habitantes do país, que representam cerca de 60% da população brasileira.

Elas são avaliadas a partir de 65 indicadores, distribuídos em 13 pilares temáticos, e três dimensões: instituições, sociedade e economia. Entre os pilares analisados, estão as áreas de inovação e dinamismo econômico, inserção econômica, educação, saúde, sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, telecomunicação, saneamento, capital humano, segurança e meio ambiente.

De acordo com a pesquisa, os potenciais do município de Serra Talhada indicam bons resultados nos indicadores “Meio Ambiente” (30ª posição) e “Capital Humano” (72ª posição). Serra Talhada também avançou nos indicadores “Inovação e Dinamismo Econômico”, subindo 4 posições; “Telecomunicações”, subindo 19 posições; “Qualidade da Saúde”, subindo 97 posições; e “Segurança”, subindo 3 posições.

“Somos a décima quarta cidade mais competitiva do Nordeste, um resultado muito satisfatório para uma cidade sertaneja, o que demonstra o trabalho estratégico que vem sendo realizado em Serra Talhada, município que demonstra grande vocação para o desenvolvimento, sempre apresentando resultados positivos na geração de emprego, nos indicadores de saúde e educação, nas políticas ambientais e de sustentabilidade, indicadores que fazem de Serra Talhada um dos melhores destinos para se investir no interior de Pernambuco e do Nordeste”, comemorou a prefeita Márcia Conrado. Do Nill Júnior