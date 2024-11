Arrombamento a bar no bairro Bom Jesus evidencia aumento de crimes contra o comércio em Serra Talhada

Na madrugada desta quinta-feira (21), mais um caso de furto chamou atenção em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Um vídeo que circula nas redes sociais, e chegou à redação do blog, mostra dois homens arrombando o bar do Ticão, localizado no bairro Bom Jesus. Nas imagens, é possível identificar um dos suspeitos carregando um botijão de gás nas costas, enquanto o outro aparentemente leva bebidas alcoólicas.

O caso soma-se a uma série de ocorrências envolvendo o comércio local nos últimos dias. Nesta semana, foi registrado um assalto a um mercado e, na quarta-feira (20), feriado da Consciência Negra, um homem roubou uma loja no centro da cidade.

A sequência de crimes tem gerado preocupação entre comerciantes e moradores, que cobram ações mais efetivas de segurança pública para proteger os estabelecimentos. Apesar das recorrentes denúncias, os casos demonstram a vulnerabilidade dos comércios diante da ação de criminosos.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos ou se algum deles foi capturado.