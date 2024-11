Raquel Lyra e o ministro de Portos e Aeroportos lançam pedra fundamental do terminal de contêineres da APM Terminals

Nesta sexta-feira, 22 de novembro, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, marcarão um momento histórico para a economia do estado com o lançamento da pedra fundamental do novo terminal de contêineres da APM Terminals. O evento será realizado no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca.

Com um investimento inicial de R$ 1,6 bilhão pela iniciativa privada, o terminal promete impulsionar o desenvolvimento econômico da região, fortalecendo a competitividade de Pernambuco no cenário logístico internacional. Estima-se que o empreendimento gerará cerca de 300 empregos diretos e 2 mil indiretos, além de consolidar a conexão do estado com portos internacionais.

A instalação, conduzida pela APM Terminals, também será referência em sustentabilidade portuária, incorporando práticas inovadoras que posicionam Suape como um hub estratégico e alinhado com as demandas globais por operações mais verdes e eficientes.

Agenda do evento: