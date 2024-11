Política Márcio Oliveira sobre Vandinho da Saúde: “Respeito, mas não concordo”

No episódio do ElesPOD desta quarta-feira (20), apresentado por Júnior Campos e Marina Ferraz, o vice-prefeito de Serra Talhada, Márcio Oliveira (PT), fez um balanço dos 17 dias em que assumiu a prefeitura interinamente, durante o período de licença da prefeita Márcia Conrado (PT). Márcio destacou ações institucionais, como reuniões com a senadora Teresa Leitão, visitas técnicas, com destaque ao terreno para futuras instalações de uma Escola Técnica, e reunião com vereadores para discutir a aplicação das emendas impositivas, que somam mais de R$ 800 mil.

O bate-papo no podcast abordou ainda o cenário político da cidade, com Márcio opinando sobre os rumos da gestão e da oposição, incluindo o vereador Vandinho da Saúde, líder da oposição na Câmara. Conhecido por seu tom crítico e postura de confronto com o governo da prefeita Márcia Conrado, Vandinho foi avaliado com serenidade por Márcio, que afirmou:

“Vandinho foi vereador, exerceu o seu papel, embora a gente não concorde com a extrema maioria do que ele passou, mas a gente não pode tirar a legitimidade de um parlamentar. Ele foi eleito pelo povo na eleição anterior e tinha as suas considerações a fazer, então a gente tem que respeitar o trabalho dele, embora não concorde.”