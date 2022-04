Artistas enfrentam maratona de ensaios na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

A temporada da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém começa no próximo sábado (9) e os preparativos estão a todo vapor.

Os artistas convidados Gabriel Braga Nunes (Jesus), Christine Fernandes (Maria), Sérgio Marrone (Pilatos), Luciano Szafir (Herodes), Marina Pacheco (Madalena) e a influencer Thaynara OG (Herodíades) estão varando a madrugada nos ensaios de cada cena sob a batuta do diretor e Lúcio Lombardi.

Hospedados na Pousada da Paixão, que fica dentro da cidade-teatro de Nova Jerusalém, eles aproveitam a manhã e tarde para recompor as energias antes de retomarem aos trabalhos na noite seguinte.

A maratona é intensa, pois já na quinta-feira acontece o ensaio geral e na sexta-feira será realizada a pré-estreia para autoridades, convidados e Imprensa.

Os ingressos para o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém podem ser adquiridos pelo site oficial www.novajerusalem.com.br, podendo ser parcelados em até 12 vezes nos cartões de créditos, com juros da operadora.

As entradas, que custam R$ 200,00 inteira e R$ 100,00 meia-entrada, também estão disponíveis em pontos de vendas localizados em agências de viagens (como Luck Viagens e CVC em todo Brasil), shoppings centers e hotéis do Recife, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, São José do Egito, Campina Grande e João Pessoa. Do Nill Júnior