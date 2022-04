Secretaria da Fazenda de Pernambuco realiza concurso público

São 30 vagas para Assistente de apoio administrativo às atividades fazendárias e 10 para analista de apoio administrativo às atividades fazendárias

A Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco (Sefaz-PE), divulgou no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (05.04), o edital de abertura do novo concurso público para 40 vagas.

O Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco – IAUPE, coordenadora do certame, está realizando as inscrições pelo site http://www.upenet.com.br, de hoje até o dia 5 de maio.

As oportunidades são de níveis médio e superior de formação, para os cargos de Assistente de apoio administrativo às atividades fazendárias e de analista de apoio administrativo às atividades fazendárias, com salários iniciais que variam de R$ 1.409,06 a R$ 2.309,20, acrescidos de vantagem variável referente ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Administrativos Fazendários – FASAF, instituído pela Lei nº 15.815/2016.

Ao todo, são 30 vagas para o cargo de Assistente de Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias, com exigência de certificado de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, com salário de R$ 1.409,06.

As outras 10 vagas são para o cargo de Analista de Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias, com exigência de diploma de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com remuneração de R$ 2.309,20.

A seleção dos candidatos inscritos no edital Sefaz-PE se dará mediante etapa única, denominada exame de habilidades e conhecimentos, através de prova objetiva, no dia 19 de junho de 2022.

O candidato aprovado e classificado terá regime de trabalho de 30 horas por semana e poderá ser lotado em quaisquer Unidades integrantes da estrutura da SEFAZ-PE, situadas na Região Metropolitana do Recife, conforme critérios de conveniência e necessidade da Secretaria da Fazenda. Três vagas serão destinadas para os candidatos portadores de deficiência.

Edital Sefaz – Todas as informações que envolvem disposições preliminares, atribuições do cargo, requisitos básicos, inscrições, inscrições para candidatos com deficiência, provas, nomeações e posse, entre outras, podem ser conferidas e acompanhadas através dos sites http://www.upenet.com.br e www.sefaz.pe.gov.br.

Do Nill Júnior