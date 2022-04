ASSERPE e TRE firmam parceria por eleições sem Fake News

Campanha “Seu voto faz o país” traz várias informações úteis

As emissoras de rádio e TV de Pernambuco darão mais uma grande contribuição às eleições desse ano.

A partir desta semana, os veículos associados à ASSERPE estarão veiculando spots da campanha “Seu voto faz o país”, com informações úteis como prazo final de transferência de local de votação, tirar título e outras informações. O material tem espaço para assinatura das emissoras.

Outros spots alertam para Fake News, como a que circulou informando sobre cancelamento de título de pessoas com 70 anos ou mais. “O TRE Pernambuco informa que nenhum eleitor ou eleitora terá seu título cancelado por causa da idade”.

Também informações sobre quem fez ou não a biometria ou quem não votou em 2020, sem impedimento para votar esse ano.

“A parceria reafirma o compromisso da radiodifusão pernambucana com eleições limpas, com a prestação de serviço e contra as Fake News”, diz o Presidente da entidade, Nill Júnior. Do Nill Júnior