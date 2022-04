Caminhão tomba na PE 320

Motoristas que trafegam na PE 320 entre Carnaíba e Afogados da Ingazeira devem ter atenção redobrada.

Um caminhão cargo KGY 9E69 com placas de Patos tombou e toma as duas faixas da pista. O motorista Aroldo Andrade informou ao repórter Marconi Pereira, da Rádio Pajeú, que teve uma pane no sistema de freio. “Faltou freio e ele desceu de ré”. Foi na área conhecida como Ladeira do Padre. “Dormi em Carnaíba e não foi sono”.

Ele destacou o fato de não ter perdido freio na Serra de Teixeira, por onde passaria pouco depois. “Graças a Deus aconteceu aqui”, disse.

A área está interditada. Bombeiros estão no local. Um guincho já está no local para retirar o veículo. Do Nill Júnior