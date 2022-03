ASSERPE faz primeira reunião do ano dia 17 em Serra Talhada

Do site Asserpe

Serra Talhada vai receber o primeiro encontro presencial de 2022.

Será a 123ª Reunião Setorial, na quinta, dia 17, às 8h30 da manhã, no auditório da FIS – Faculdade de Integração do Sertão.

“Serra vai promover o maior encontro do rádio sertanejo da história recente, assinado pela ASSERPE”, diz o Presidente da entidade, Nill Júnior.

Gestores, diretores e os maiores comunicadores do Sertão, Agreste e Região Metropolitana estarão reunidos para discutir a força do rádio.

Na programação, atrações culturais e dois convidados. Um deles, presidiu a entidade e é tido como um dos mais respeitados nomes da radiodifusão pernambucana. Ivan Feitosa é Diretor da Liberdade FM de Caruaru e da FTPI Representação.

Com larga experiência no mercado da radiodifusão vai falar sobre “O Preço do Rádio”. Na pauta, como comercializar de forma mais eficiente com os padrões de mercado, como calcular o custo da sua emissora, o spot de 30 segundos, o testemunhal, as tendências como cross mídia, o rádio nas redes sociais e dúvidas dos radiodifusores.

A programação ainda vai contar com o palestrante motivacional Júlio Pascoal, treinador especializado em Comunicação Emocional com foco no comportamento (identificação de padrões e mudança). É autor do E-book “Treze dicas de comunicação para atrair, vender e reter clientes”, Júlio tem várias palestras pelo país sempre com a motivação como pano de fundo.

Serviço:

123ª Reunião Setorial da ASSERPE

Serra Talhada

Quinta, dia 17 de março, 08h30

Local: Auditório da FIS – Faculdade de Integração do Sertão

R. João Luiz de Melo, 2110 – Bairro- Tancredo Neves, acesso às margens da BR 232, próximo ao Hotel das Palmeiras

Sugestão de Hotéis

Hotel das Palmeiras – BR 232

(87) 3831-1625 | (87) 99624-4508 (WhatsApp) | (87) 98826.3789

Hotel São Cristóvão

Av. João Gomes de Lucena, 3478 – São Cristovao, Serra Talhada

Telefone: (87) 99967-4677

Ema Hotel

R. Irmã Superiora Maria Luísa Rocha – Nossa Sra. da Penha, Serra Talhada

WhattsApp: (87) 98177-2066

Do Nill Júnior