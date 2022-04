ASSERPE lança spot pelo Dia Estadual do Rádio

Por ocasião do Dia Estadual do Rádio, a Asserpe, Associação de Rádio e TV de Pernambuco produziu uma peça para veiculação nas emissoras afiliadas.

Ela traz dados do crescimento da credibilidade e audiência do veículo com base em pesquisa Kantar Ibope. Foi um crescimento de 43% na confiança da população no veículo. E no Nordeste, mais de oito em cada dez escutam rádio.

A campanha também destaca a força do veículo junto à sociedade e empresas.

Ainda que o rádio nasceu em Pernambuco, alusão à primeira transmissão da Rádio Clube, em 6 de abril de 1919 pelo radiotelegrafista Antônio Joaquim Pereira. A partir disso, por provocação da entidade, foi criada a data pela Alepe. Do Nill Júnior