Polícia deflagra Operação Córtex com alvos em Arcoverde

A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou na manhã desta sexta-feira (01), a 13ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada “Córtex”, vinculada à Diretoria Integrada do Interior I – DINTER I, sob a presidência do delegado Ighor Nogueira, titular da 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim – 15ª DESEC.

A investigação foi iniciada em outubro de 2021, com o objetivo de identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio, roubo e lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos 11 Mandados de Prisão e 06 Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar, todos expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Pesqueira. Os Mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Caruaru, Arcoverde, Pesqueira e João Pessoa.

Na execução estão sendo empregados 80 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, além de 02 equipes da Polícia Civil da Paraíba.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL. Do Nill Júnior