Atirador abre fogo dentro de condomínio de luxo no Recife, deixando mortos e feridos

Um ataque a tiros dentro de um condomínio de luxo no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, terminou com duas pessoas mortas e duas feridas, na manhã desta sexta-feira (8).

Segundo informações da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o crime aconteceu no Edifício Morada dos Navegantes.

TIROTEIO EM CONDOMÍNIO DE LUXO

Os policiais informaram que as vítimas assassinadas foram um homem e uma mulher. Já as pessoas que sobreviveram ao ataque são também um homem e uma mulher.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender à ocorrência. Os feridos foram levados para o Hospital Unimed II, no bairro da Ilha do Leite, área central do Recife. Ainda não há identificação das vítimas.

A assessoria da Unimed Recife confirmou que dois pacientes deram entrada com ferimentos decorrentes de um incidente em um prédio em Boa Viagem no Complexo Hospitalar Unimed Recife, mas que, pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), não pode divulgar mais detalhes sobre eles.

Segundo informações iniciais apuradas pelo repórter Michael Carvalho, da TV Jornal, no local do crime, as mortes teriam sido provocadas pela não aceitação de um homem com o término do relacionamento amoroso.

Assim, ele teria ido até a residência da ex-companheira, que fica no 4º andar, e atirado contra os moradores do apartamento — ela e outras pessoas que estavam no apartamento.

“Os tiros foram um em sequência do outro, escutamos três tiros e depois mais dois, [enquanto gritavam] ‘solta, me larga’. Mas a gente não sabia de onde vinha. Foi desesperador”, contou a costureira Marla Souza, que mora no prédio ao lado.

Após isso, o homem teria tirado a própria vida. A ex-companheira chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Do Vila Bela Online