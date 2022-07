Secretaria de Educação de Pernambuco oferece 46 vagas para professor do Pronatec Prisional com salário de R$ 3,9 mil

A Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE) publicou, nessa quinta-feira (7), o edital de uma seleção simplificada para preencher 46 vagas de professor de educação profissional dentro do Programa Nacional de Tecnologia (Pronatec) Prisional, para atuar na qualificação de pessoas privadas de liberdade em Pernambuco. O salário é de R$ 3,9 mil.

As inscrições acontecem através do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), de acordo com o edital publicado no Diário Oficial do estado, e podem ser feitas até o dia 28 de julho.

A taxa é de R$ 23 para as funções com exigência de nível médio e de R$ 24 para as que precisam ter superior.

A seleção pública simplificada tem etapa única de avaliação de experiência profissional e de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.

Do total de vagas, 5% estão destinados a pessoas com deficiência. A carga horária é de 200 horas mensais e os contratos de seis meses, podendo ser prorrogados.

As funções disponíveis são para professor de educação profissional dos cursos de:

assistente administrativo,

operador de computadores,

assistente de costura,

confeccionador de bijuterias,

recepcionista,

desenhista da construção civil e

jardineiro.

As exigências para cada função, bem como as atribuições do cargo podem ser consultadas no edital. Os aprovados vão atuar na educação profissional para jovens e adultos em situação de privação de liberdade, no regime semiaberto de estabelecimentos penais e para os egressos.

O resultado final da seleção deve ser divulgado até o dia 8 de setembro de 2022.

*Com informações do G1.