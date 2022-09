Os carros que estavam com adesivos dos candidatos do Prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (Solidariedade), foram vítimas de vandalismo durante a caminhada na rua seis de janeiro, no bairro Santo Antônio, no início da noite desta sexta-feira (8). Os vandalos jogaram pedras no vidro para-brisa traseiro.

Os adesivos tinha foto de Allyson, Jadson e Lawrence, candidatos a deputado estadual e federal respectivamente.

Do serido360