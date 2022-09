Menina de 11 anos vítima de estupro volta a engravidar no Piauí

Primeira gravidez ocorreu em janeiro de 2021 após a criança sofrer violência sexual

Uma menina de 11 anos moradora da zona rural de Teresina, no Piauí, foi novamente vítima de estupro e está grávida pela segunda vez. Em 2021, ela engravidou após sofrer violência sexual.

A menina realizou o exame nesta sexta-feira, 9/9, no Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, da Maternidade Dona Evangelina Rosa, na capital do estado. O resultado apontou uma gestação de três meses.

Na ocasião, a mãe não autorizou o aborto da filha, alegando que o médico apontará risco de morte na realização do procedimento de aborto. A menina também decidiu prosseguir com a gravidez. Na época, ela estava com quase 2 meses de gestação. O filho nasceu em setembro daquele ano.

Desde então, ela abandonou a escola e recusa ajuda psicológica. Recentemente, a menina passou a viver em um abrigo em Teresina. Foram os profissionais do local que desconfiaram da gravidez.

Segundo a conselheira tutelar Renata Bezerra, que acompanha o caso, a mãe não autorizou o aborto e, por isso, a interrupção da gravidez não foi realizada na maternidade Dona Evangelina Rosa. A legislação brasileira permite o aborto em casos de estupro. A Justiça também autoriza o procedimento quando fica comprovado o risco de morte para gestante.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. No entanto, suspeito do crime continua solto. Do bahiaon