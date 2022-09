A Seleção Feminina de Futsal de Serra Talhada estreou com vitória no Pernambucano feminino de futsal neste sábado, 10. Jogando em casa, no Ginásio Egídio Torres se Carvalho, a equipe venceu Garanhuns por 10×3.

Os gols foram marcados por Rayara (6), Neguinha, Ceci, Larissa e Lorrane. A partida aconteceu às 19h30. Próximo jogo será dia 17 contra o Bom Conselho. Do Vila Bela Online